Así es la fiesta de cumpleaños de 100.000 dólares que Kylie Jenner le ha organizado a Stormi, que cumplirá 2 años

En el clan Kardashian-Jenner los regalos no suelen pasar, precisamente, desapercibidos. La familia ha demostrado en más de una ocasión que el dinero no debe ser un problema a la hora de agasajar a alguno de los suyos; y, por ello, suelen ser noticia los detallazos que tienen unos con otros… Una de las más excesivas es Kylie Jenner, quien no pierde la oportunidad de ser una regaladora de lo más excéntrica con su pequeña Stormi. Así, si hace poco sorprendía la noticia de que le había entregado, con solo dos años, un anillo de diamantes, ahora ha logrado que este agasajo pase desapercibido.

La pequeña del clan Kardashian-Jenner ha decidido que el segundo aniversario de Stormi debe permanecer en la memoria colectiva y, por ello, ha organizado una semana precumpleañera y una fiesta en las que, según algunos medios estadounidenses, está dispuesta a gastarse 100.000 dólares.

Primera parada, Disney

Aunque el día 1 de febrero será cuando tenga lugar la verdadera fiesta de cumpleaños, Kylie Jenner ha decidido calentar motores con un viaje a Disney World. En esta aventura los ha acompañado el padre de la pequeña y expareja de la celebrity, el rapero Travis Scott, a quien no se veía junto a Jenner desde que esta confirmase los rumores de ruptura. Al parecer, y según fuentes cercanas a la familia, la fiesta de Stormi es cosa de ambos, lo que significa que el pago a medias del presupuesto de 100.000 dólares que prevén gastar.

Además de la visita al parque temático de Disney, Jenner y Scott han pensado en alquilar una gran sala de fiestas que promete superar el hype creado con el mini parque de atracciones del primer aniversario de la pequeña. Así lo han asegurado desde el medio TMZ, donde también han hecho hincapié en el secretismo con el que están intentando llevar la sorpresa. No obstante, todo apunta a que los personajes de la película Trolls, los favoritos de la pequeña, serán los protagonistas; aunque, imaginamos, que esta vez no será su padre quien se meta en la piel de Poppy, como ocurrió las pasadas navidades.