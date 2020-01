L'exgerent d'FGV insisteix que "en absolut" va tindre responsabilitat alguna en l'accident de Metrovalencia

En una breu vista celebrada aquest dilluns, el Jutjat penal número 6 de València ha condemnat quatre exdirectius de FGV a un any i deu mesos de presó per l'accident de la Línia 1 de Metrovalencia que el 3 de juliol del 2006 va costar la vida a 43 persones i va causar 47 ferits, segons la sentència 'in voce' pronunciada en la sala.

La vista estava assenyalada per a aquest dilluns en l'Audiència de València, quasi 14 anys després de l'accident, i amb huit exresponsables de l'empresa pública en el banc dels acusats. No obstant açò, hi ha hagut un acord entre les parts -Fiscalia, Associació de Víctimes 3 de Juliol (AVM3J) i defenses- pel qual quatre acusats han reconegut els fets i s'han retirat els càrrecs per als quatre restants, entre ells, la qui fora exgerent d'FGV, Marisa Gracia.

A la seua eixida de la Ciutat de la Justícia de València, Marisa Gracia ha rebutjat fer declaracions als periodistes que li esperaven. "No vull parlar a la premsa, estic en el meu dret de no fer declaracions. Jo ja he estat en una sala, en el judicial, i no vull fer declaracions", ha insistit.

No obstant açò, finalment, preguntada per si no reconeix cap responsabilitat per l'accident de metre, l'exgerent de Ferrocarrils ha subratllat: "No, en absolut".