Siete de cada diez autónomos de Castilla-La Mancha no prevé contratar en 2020, según el Barómetro de ATA

"Un dato que ha sorprendido" a la organización, según ha manifestado el portavoz de ATA Castilla-La Mancha, José Luis Perea, durante la presentación de este informe de resultados en Toledo.

De ese 73,59 por ciento que no prevé contratar, cuatro de cada diez, el 40,48%, señala a la situación socieconómica actual como la principal causa para no ampliar plantilla. El 35,49% del colectivo afirma que no contrata porque no pueden económicamente, el 12,78% alude a que su actividad no lo requiere y el 8,53% está reduciendo personal.

(Habrá ampliación)