La exgerente de FGV insiste en que "en absoluto" tuvo responsabilidad alguna en el accidente de Metrovalencia

En una breve vista celebrada este lunes, el Juzgado de lo Penal número 6 de València ha condenado a cuatro exdirectivos de FGV a un año y diez meses de prisión por el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que el 3 de julio de 2006 costó la vida a 43 personas y causó 47 heridos, según la sentencia 'in voce' pronunciada en la sala.

La vista estaba señalada para este lunes en la Audiencia de Valencia, casi 14 años después del accidente, y con ocho exresponsables de la empresa pública en el banquillo. Sin embargo, ha habido un acuerdo entre las partes -Fiscalía, Asociación de Víctimas 3 de Julio (AVM3J) y defensas- por el que cuatro acusados han reconocido los hechos y se han retirado los cargos para los cuatro restantes, entre ellos, la que fuera exgerente de FGV, Marisa Gracia.

A su salida de la Ciudad de la Justicia de València, Marisa Gracia ha rechazado hacer declaraciones a los periodistas que le esperaban. "No quiero hablar a la prensa, estoy en mi derecho de no hacer declaraciones. Yo ya he estado en una sala, en lo judicial, y no quiero hacer declaraciones", ha insistido.

Sin embargo, finalmente, preguntada por si no reconoce ninguna responsabilidad por el accidente de metro, la exgerente de Ferrocarrils ha subrayado: "No, en absoluto".