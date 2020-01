Córdoba en Común dice que hay 326 personas sin hogar y que el Ayuntamiento incumple el plan para evitarlo

En este sentido y en un comunicado, Córdoba en Común ha expresado su preocupación ante "la incertidumbre de la Oficina de la Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, cuya página web ha desaparecido y nada se sabe de su supervivencia", con lo que surgen preguntas como si "se va a mantener al personal, si se va a reubicar en la sede de Vimcorsa o desaparecerá, a pesar de que hasta 12 familias son desahuciadas en Córdoba semanalmente".

En cuanto al citado Plan de Erradicación del Sinhogarismo aprobado por el Pleno municipal, Córdoba en Común ha recordado que "el Ayuntamiento se comprometió a elaborar el plan en un periodo de seis meses pero, pasados ya cuatro, solo ha realizado una reunión de constitución de una comisión, sin más acciones, todo lo contrario, pues según ha anunciado, se van a cerrar cinco pisos de la Red Cohabita, un programa premiado por la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdh) que da una solución habitacional más a largo plazo".

Ello se hace necesario, según ha argumentado Córdoba en Común, en una ciudad que "no cuenta con recursos suficientes para este colectivo, olvidado y silenciado por las administraciones, pero que lo forman al menos 326 personas que solo cuentan con camas provisionales: 80 por parte de Cáritas, 60 por parte de Cruz Roja y 17 por parte de la Casa de Acogida municipal, y todas ellas no son más que un recurso temporal, no una solución permanente".