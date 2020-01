Chivite considera "bueno" el acuerdo presupuestario con EH Bildu y dice que "nadie puede criticar su fondo"

Chivite ha destacado, en declaraciones a los periodistas, que el acuerdo firmado con la coalición abertzale recoge "una apuesta por la estrategia de despoblación", además de "una apuesta por temas muy sociales como la educación 0-3".

"Es un buen acuerdo que nos garantiza los Presupuestos para que Navarra siga avanzando", ha resaltado la jefa del Ejecutivo foral, quien ha considerado que "nadie puede criticar el fondo del acuerdo".

Preguntada por si le gustaría que EH Bildu vote a favor de las cuentas en vez de optar por la abstención, una decisión que la coalición abertzale no ha tomado, Chivite ha contestado que lo que le interesa "realmente" es que los Presupuestos "salgan adelante", tal y como han acordado.

En este sentido, ha incidido en la idea de que lo "importante" es "garantizar los votos" para que las cuentas sean aprobadas y "podamos continuar en ese trabajo de avance y de progreso para la comunidad".

Asimismo, al ser cuestionada por el hecho de que la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y el parlamentario de EH Bildu, informaran por separado del pacto y no se fotografiara el momento de la firma, la presidenta navarra ha señalado que "mediáticamente ya se conocía que estábamos trabajando en ese acuerdo" y que se terminó de materializar el viernes tras conocer "hasta dónde iba a llegar el techo de gasto".

Ha manifestado, además, que "no hemos tenido ningún problema" en realizar una foto conjunta entre el Gobierno foral y EH Bildu y ha recordado que recibió a los representantes de la coalición abertzale en su despacho. "No le doy mayor importancia, no hay ningún problema en ese sentido, yo misma les recibí en el despacho", ha zanjado.