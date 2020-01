Puig anuncia el plan 'Reforesta' y un proyecto integral para recuperar l'Albufera como "joya verde europea"

En un desayuno informativo en Madrid, ha invitado a "interiorizar que la emergencia climática es una realidad que obliga a actuar ya", recordando los efectos de la borrasca 'Gloria' de la semana pasada con 13 fallecidos. Entre ellos había una mujer sin hogar, en Gandia (Valencia), lo que también "obliga a una reflexión colectiva".

Puig ha exigido combatir el cambio climático "sin negacionismos ni maximalismos: no afirmando de manera irresponsable que la contaminación no mata ni promoviendo un fundamentalismo que fracture a la sociedad". Para conseguirlo, ha llamado a una transición energética justa que no deje como "víctimas" a los colectivos más vulnerables, "como pasó con las reconversiones industriales".

Como "respuesta valenciana" a este problema, la Generalitat propone el plan 'Reforesta' dentro del 'Pacto verde valenciano' o 'Green New Deal' que anunció en su mensaje de fin de año. Se trata de una "acción contundente" que Puig espera iniciar de la mano de otras administraciones y de propietarios privados, con fondos europeos y apoyos fiscales derivados de los que contaminan el aire.

Paralelamente, el Consell encargará la redacción de un proyecto integral para la recuperación del Parque Natural de l'Albufera de València, también como "una acción decidida que siente las bases para salvar su futuro.

El objetivo es que sirva de "punto de encuentro" entre todos los agentes implicados en este patrimonio ecológico, cultural, agrícola y social, para lo que Puig ha vuelto a pedir el apoyo del Gobierno y de la Comisión Europea. También en clave medioambiental, ha recordado su meta de que los 1.619 edificios de la Generalitat únicamente utilizan energía verde al final de la legislatura en 2023.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TELEFÓNICA

Más allá del cambio climático, Puig ha destacado que Telefónica pondrá en marcha la próxima semana en València su centro de investigación y desarrollo en ciberseguridad, orientado al internet de las cosas y al concepto de ciudades inteligentes, que entronca con el Distrito Digital de Alicante y la 'Estrategia valenciana de inteligencia artificial'. "Frente a la falsa disyuntiva de crecer o no crecer, la innovación es la síntesis de cómo crecer mejor", ha reivindicado.

Bajo este prisma, el Botànic apuesta por un plan de cooperación píublico-privada en el ámbito de las infraestructuras, "una ambiciosa iniciativa conjunta" por el derecho a la vivienda digna y la movilidad eficiente. Se trata de una estrategia llamada 'Desarrollo 5.0' con vistas a "consolidar en la Comunitat un modelo de crecimiento innovador, inclusivo y sostenible".

Ximo Puig también ha reiterado que la creación de empleo es su "máxima prioridad" y ha puesto como ejemplo que la Comunitat es la segunda de España donde más ha bajado el paro desde el inicio de su mandato en junio de 2015.

Preguntado por el trasvase, se ha comprometido a "intentar hacer compatible el desarrollo de la agricultura con los efectos medioambientales, aprovechar al máximo todas las posibilidades" del Tajo-Segura, "un recurso necesario e irrenunciable para volver a consolidar la huerta de Europa".

REVERSIÓN DE TORREVIEJA

Por otro lado, sobre la reversión del departamento sanitarios de Torrevieja (Alicante), Puig ha garantizado que la Generalitat seguirá adelante con el proceso para que finalice "rápidamente, teniendo en cuenta la seguridad jurídica y buscando el menor impacto para las arcas".