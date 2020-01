Puig diu que cal complir la legalitat amb Torra, que està inhabilitat, però també "propiciar el diàleg"

En un esmorzar informatiu a Madrid, de Nova Economia Forum, el dirigent valencià ha sigut preguntat per la decisió del secretari general del Parlament Català de retirar-li l'acta de diputat després de les decisions del Tribunal Suprem i de la Junta Electoral Central, que ho han inhabilitat per incomplir l'orde de retirar llaços grocs en la passada campanya electoral.

"Espere que s'actue en conseqüència. L'Estat de Dret és la democràcia, però la democràcia està sustentada sense cap dubte en el diàleg", ha asseverat, cridant a "propiciar el diàleg perquè, efectivament, trobem una solució viable a la realitat del país".

Davant les crítiques del també socialista Emiliano García Page, president de Castella-la Manxa, per "mercadejar amb el Codi Penal", Puig ha recordat les "nombroses reformes" al llarg de la seua història, "d'acord amb la legalitat vigent en el parlament". El Congrés "decidirà i actuarà en conseqüència", ha subratllat, amb el que veu "extralimitat dir que el Govern no pot plantejar una eixida des de la perspectiva del comportament jurídic europeu"

En aquesta línia, ha defès que "hi ha delictes que han d'adaptar-se al pas del temps" per "raons objectives", davant les sentències de la UE sobre que alguns delictes no haurien d'estar tipificats, i ha rebutjat "plantejar que qualsevol modificació està en l'àmbit del mercadeig". "El president de C-LM no està d'acord amb que s'estiga produint eixe procés; no estem en això", ha resolt.

EXPLICACIONS D'ÁBALOS

D'altra banda, respecte a la polèmica per la reunió del ministre de Transports, el també socialista valencià José Luis Ábalos, i la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, Puig ha mantingut que li pareix "prou simptomàtic que la dreta espanyola estiga residenciant una part de la seua posició en la qüestió veneçolana".

"Ábalos ha donat explicacions pertinents; sincerament, crec que és un conflicte mediàtic que tindrà el seu esdevindre un temps, una espècie de serp d'estiu a l'hivern", ha resolt, destacant que "un any després del senyor Guaidó com a president interí estem en situació de conflicte" i cridant al fet que "la solució passe per la democràcia i el diàleg".