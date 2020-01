Quatre exdirectius d'FGV, condemnats a un any i deu mesos de presó per l'accident del metro amb 43 morts

La vista estava assenyalada per a aquest dilluns en l'Audiència de València, quasi 14 anys després de l'accident, i amb huit exresponsables de l'empresa pública en el banc dels acusats. No obstant açò, hi ha hagut un acord entre les parts -Fiscalia, Associació de Víctimes 3 de Juliol (AVM3J) i defenses- pel qual quatre acusats han reconegut els fets i s'han retirat els càrrecs per als quatre restants, entre ells, la qui fora exgerent d'FGV, Marisa Gracia.

Les acusacions, en una exposició inicial abans que s'haja dictat sentència, han qualificat els fets de "demolidors", han criticat la magistrada que va instruir el procediment, i que va arxivar fins a en tres ocasions la causa, que va ordenar reobrir la pròpia Audiència, i han afirmat que no volen "venjança sinó justícia".

Els quatre directius condenats no ingressaran a la presó perquè l'execució de la pena ha quedat suspesa, en una sentència que imposa les mateixes condemnes que sol·licitava Fiscalia encara que s'han rebaixat en aplicar els atenuants de dilacions indegudes i reconeixement dels fets.

Les quatre persones que s'han declarat culpables són l'excap de la Línia 1, Sebastián Argente; l'exresponsable d'Auditoria per a la Seguretat i Circulació, Juan José Gimeno; l'ex-director adjunt d'Explotació, Vicente Contreras; i l'ex-director tècnic, Francisco García.

D'aquesta forma, es retira l'acusació a Marisa Gracia; el qui fora director d'Operacions, Manuel Sansano; l'excap de Tallers de València Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; i l'exresponsable d'estudis i projectes, Francisco Orts.

Inicialment, per als huit acusats Fiscalia demanava en el seu escrit de qualificació provisional una pena de tres anys i set mesos de presó per un delicte contra els drets dels treballadors en la seua modalitat de seguretat i higiene en el treball; 43 homicidis per imprudència greu professional i 37 delictes de lesions per imprudència greu professional. Per la seua banda, les víctimes del metro -acusació particular- elevaven la pena a quatre anys.