Puig exigeix l'abolició de la prostitució i demana "determinació" al nou Govern de Sánchez per a aconseguir-ho

En un esmorzar informatiu a Madrid, també ha tornat a reclamar la "descentralització del poder concentrat a Madrid, un 'dúmping fiscal' antipatriòtic i perjudicial per a la resta de comunitats", i ha advocat per "obrir el debat sobre la fiscalitat" perquè impostos com el de patrimoni o successions estiguen harmonitzats.

DEMANA FUGIR DE LA "FÚRIA" EN LA POLÍTICA ESPANYOLA

Durant el seu discurs, Puig ha reivindicat l'"Espanya real" contra el discurs polític basat en les "pors neuròtiques i que propugna la fòbia i la ira com a respostes". Ha arrancat recordant els 13 morts pel temporal 'Glòria', entre ells una dona sense llar a Gandia (València), la qual cosa "obliga a una reflexió col·lectiva".

Puig, acompanyat per diversos ministres del gabinet de Sánchez, ha apuntat com a reptes per al nou Govern la justícia social, el desenvolupament sostenible i la cohesió territorial, i ha posat en valor la importància de la paraula, "tan necessària en temps de soroll i fúria".

Per contra, ha tornat a traure pit del govern del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem). "Deien que no era possible un canvi, que un govern de coalició no funcionaria", ha rememorat, i ha defès que "després d'aquesta experiència, el debat espanyol necessita menys soroll, fúria i temors".