Oltra demana "serenitat" en la polèmica per la reunió d'Ábalos: "No cal muntar tempestats en gots d'aigua"

"No cal muntar tempestats en gots d'aigua", ha manifestat als periodistes a l'entrada d'un esmorzar informatiu del president de la Generalitat Valenciana i líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a Madrid.

Ábalos, també valencià i 'número tres' del PSOE, va explicar aquest diumenge que va mantindre una trobada amb la vicepresidenta del govern veneçolà de Nicolás Maduro d'entre "uns 20 i 25 minuts" a Barajas, en els quals no els va donar temps "a tractar gens". El ministre va assegurar que el Govern no va incomplir la resolució de la UE que prohibeix Rodríguez entrar a Europa, recalcant que "no va tocar sòl espanyol".

Sobre aquest tema, Oltra ha assegurat que açò "són explicacions" i ha posat l'accent que "les coses cal calmar-les una mica". "Estem en els primers cent dies de Govern; fa falta una mica de serenitat en la política espanyola", ha reivindicat, defenent que "es tracta de construir un projecte per al futur dels milers de ciutadans" després de "molt de temps d'inestabilitat política".

Per açò, ha fet una crida a "deixar treballar el Govern" de Pedro Sánchez i "asserenar una mica els ànims". "En tot cas, no cal muntar tempestats en gots d'aigua, prou tenim amb les tempestats de veres", ha resolt.