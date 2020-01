El rapapolvo de una profesora a los tertulianos de laSexta: "Deberíais pasar unos años más en la escuela"

Marian Moreno, profesora de la escuela pública y una de las creadoras de Skolae, programa premiado por la UNESCO por la defensa de la igualdad en la educación, se hizo viral este sábado por su rapapolvo a los tertulianos del programa laSexta Noche, que dirige Iñaki López.

Según la docente, estos tienen serias lagunas sobre el sistema educativo. Por ello, no se cortó a la hora de hacer comentarios como "en general, os vendría mejor pasar unos años más en la escuela" o "estáis hablando con un desconocimiento absoluto del sistema educativo".

Según ella, los tertulianos confundían "actividades extraescolares con actividades complementarias". "No tienen nada que ver, habláis de un consejo educativo que no existe, se trata del Consejo Escolar, estáis hablando de que las familias no tenéis derecho a nada en la escuela", comentó Marian Moreno.

La docente denunció que han sido perseguidos por Vox por la redacción del programa Skolae: "Nos han llamado pederastas, pedófilas, corruptoras de menores". Además, la profesora también denunció que el veto parental del partido de Abascal es en realidad "un ataque a la escuela pública, que tiene unos sistemas de control tremendos y profesionalidad". "La escuela pública es equilibradora de desigualdades, y curiosamente casi toda la gente que habla de censura parental no lleva a sus hijos a la publica", concluyó.