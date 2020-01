Las portadas de 20minutos del 27 de enero

La portada de hoy está protagonizada por la trágica muerte de Kobe Bryant, un mito del baloncesto que perdió la vida junto a su hija de 13 años y otras siete personas en un accidente de helicóptero la noche del domingo, una noticia que deja un sabor agridulce al oro europeo logrado por la selección española masculina de balonmano y la femenina de waterpolo y a la plata del waterpolo masculino.

Mirando a la actualidad nacional, el tema que domina es el ministro Ábalos insistiendo que "no he hecho nada mal, sino que he hecho un servicio a este país" y admitiendo que la número 2 de Nicolás Maduro bajó del avión para un saludo que solo duró "25 minutos". También recogemos que está siendo un enero negro para la violencia machista, tras la sexta víctima en Lugo; la puesta a la venta de los billetes de AVE 'low cost' desde este lunes y que también hoy Torrent decidirá si retira el acta a Torra. En Cultura dominan los premios Goya, con el director manchego Pedro Almodóvar reconciliándose con la Academia al convertirse en el triunfador de la última gala.

PORTADA MADRID

Portada Madrid 27 de enero. 20minutos

PORTADA BARCELONA

Portada Barcelona 27 de enero. 20minutos

PORTADA VALENCIA

Portada Valencia 27 de enero. 20minutos

PORTADA SEVILLA