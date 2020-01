El grito de "¡Estefaníaaa!" llega a 'OT 2020' y pone en un aprieto a Roberto Leal

No hay rincón de España donde no se haya oído el grito de Estefanía, la frase de Christofer en La isla de las tentaciones que ya es todo un fenómeno viral.

Ni siquiera OT 2020 ha podido resistirse a esa tentación, aunque eso haya supuesto poner en un serio aprieto a Roberto Leal, conductor de las galas del talent musical de La 1.

Mientras entrevistaba a Nia y Anajú antes de su actuación, la última de la noche, la canaria desveló que su nombre original era Estefanía. Entonces, una persona del público gritó el nombre 'a lo Christofer' para risas de todos los asistentes.

Ante la cara de Nia de no saber qué estaba ocurriendo, Leal dijo: "Es que el público ve la tele y estas cosas. Ella es Nía. La gente no está entendiendo nada en casa. Qué lo miren en Twitter. Esto no tiene nada que ver contigo".

El momento ESTEFANÍA lo mejor de la #OTGala2 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/woeypbsZf4 — Nia Correia Web (@NiaCorreiaWEB) January 27, 2020

Minutos después, durante la valoración del jurado a Nia, Portu volvió a utilizar la expresión: "¿Qué os lo que pasa con Estefanía? Lo han dicho y me ha dejado rayada todo el rato". "Ya te lo explicaremos", le contestó Leal para zanjar el tema.

Un tema que provocó que el nombre de Estefanía volviese a situarse como uno de los más comentados en la red social, donde los usuarios no daban crédito, entre risas, a lo que había sucedido en el plató de OT.