Adara confiesa su decisión de separarse de Hugo Sierra y responde a las dudas de Gianmarco en 'El tiempo del descuento'

Adara confesó este domingo en El tiempo del descuento que, finalmente, se ha decantado "por lo que le dice el corazón": "He tomado la decisión de separarme de Hugo", desveló la ganadora de Gran Hermano VIP 7 en el plató.

La exconcursante del reality, que abandonó Guadalix de la Sierra la pasada semana, contó que los motivos de su separación con Hugo Sierra, el padre de su hijo, se deben a una serie de "deslealtades" que hasta el momento desconocía.

Además, la ex azafata aclaró que le gustaría que el uruguayo y ella llegaran a un "acuerdo" para no ir a juicio, aunque la relación entre ambos es, actualmente, "mala y tirante": "Entre que no nos ponemos de acuerdo es normal", admitió.

En este sentido, Adara confesó que se ha dejado llevar por lo que le dice el corazón y que, por tanto, podría dejar la puerta a una posible relación con Gianmarco Onestini, con quien protagonizó una polémica relación en GH VIP.

Asimismo, la ex modelo fue cuidadosa a la hora de hablar sobre su futuro con el italiano tras ser preguntada por Jorge Javier Vázquez: "No sé qué va a pasar, le voy a apoyar, le voy a dar mi cariño y cuando salga todo se verá", apuntó.

Por otro lado, la madrileña reaccionó a un vídeo donde Gianmarco exponía sus miedos hacia ella. El concursante se sinceró desde la casa con una carta que se leyó en directo desde el plató y que provocó la emoción de Adara, que reconoció que, por primera vez en su vida, se sentía enamorada.

"Me da muchísima pena, la cabeza le está jugando una mala pasada. Yo le diría que no dude, que le quiero muchísimo, que le veo en el 24 horas y me hace sentir muy mal cuando él sufre, me gustaría abrazarle", admitió emocionada en una gala que tuvo como nuevos expulsados a Nuria y a Hugo.