Elsa Pataky no se arrepiente de su tatuaje compartido con su excuñada Miley Cyrus

En 2016, la actriz española Elsa Pataky y la cantante estadounidense Miley Cyrus se hicieron el mismo tatuaje: una pequeña ola. Ambas eran parejas de los hermanos Chris y Liam Hemsworth, y de esa manera sellaban su amistad. El pasado mes de agosto, Cyrus y Liam anunciaron su divorcio, pero su excuñada, Elsa Pataky, no se arrepiente de aquel tatuaje.

En una entrevista concedida a Vogue Australia, la española afirma que "no me arrpiento de ningún tatuaje. Son símbolos, me encanta tenerlos y me recuerdan momentos".

El tatuaje, que también se hicieron otras dos amigas de las dos cuñadas, lo diseñó la artista australiana Lauren Winzer.

En la misma entrevista, Pataky no quiso profundizar en cómo está llevando Liam su divorcio, pero sí dijo que "tras una relación a la que dedicó 10 años está desanimado... pero lo está llevando bien. Es un tipo fuerte y merece lo mejor. Creo que se merece mucho más".

Elsa añadió que "la familia está ahí para protegerte. Él y su hermano están muy unidos y siempre ha estado allí para que le dé la fuerza que necesita".