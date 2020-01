Gitiérrez (PSOE) responde a Núñez que lo único que desea con la reunión sobre el Código Penal es "un paripé"

En la misiva, Gutiérrez duda que Núñez desee una reunión con personas "a las que no cesa de insultar y descalificar". "Sinceramente, ¿se puede construir un diálogo sobre la base de una descalificación tan burda como la que usted realiza con palabras tan gruesas como "traidores", "amigos de los asesinos" o "que no nos importan las víctimas de ETA"?".

"Si Usted deseara realmente una reunión sincera y fructífera con nosotros empezaría su misiva por reconocer nuestra legitimidad democrática, por pedir perdón por sus insultos y enderezar su maltrecha estrategia de hacer oposición", apunta el secretario regional del PSOE, para añadir que "se puede ser muy creíble y eficaz en la oposición sin necesidad de insultar, de extremarse o radicalizarse".

Asimismo, para Gutiérrez es "difícil pensar" que el presidente del PP de Castilla-La Mancha desee una reunión cuando lleva "esquivando" la misma solicitud pero a la inversa para fijar una posición en común en la defensa de Castilla-La Mancha en materia de agua.

"Usted conoce el texto de una PNL de VOX en el Congreso de los Diputados, apoyada por Pablo Casado y el PP, que exige la continuidad de los trasvases en cantidades mayores aún en las previstas por la ley y, ante esa pretensión, usted se esconde y reniega de la reunión que ahora pide", ha manifestado.

Asimismo, apunta que Núñez quiere lo que determine la próxima mesa del agua pero, le pregunta, "¿de verdad Usted cree que alguna organización distinta a la suya va a justificar los trasvases en esa mesa o apoyar la PNL de VOX?". "Sólo pretende ganar tiempo para ver si se olvida la cuestión, si pasa desapercibida y así mientras tanto evitar pronunciarse".

"Pero sobre todo, usted no la desea porque no tiene margen de negociación, no con nosotros, sino con la ejecutiva nacional del Partido Popular. ¿En nombre de quién pretende negociar el Código Penal si no es capaz de mantener posiciones diferentes al PP nacional en ningún tema aunque perjudique a Castilla-La Mancha? Si ni siquiera en materia de agua se desvía de la sede de Génova ¿cómo va a ser capaz de tener tan siquiera una posición matizada a los suyos en otras cuestiones de política nacional?", pregunta.

En este sentido, le pregunta a Núñez si aunque se llegase a un acuerdo en materia penal en la región daría instrucciones a sus diputados a que votasen diferente "al señor Casado". "Ahórrenos los comentarios de que la Región entera sabe la respuesta".

"Ni quiere dejar de descalificarnos, ni quiere hablar de los temas de la región, ni tiene autoridad para negociar posiciones nacionales en nombre del PP, haga entonces el favor de dedicarse al PP de Castilla-La Mancha y dejar al Congreso de los Diputados que hagan su trabajo que, viendo algunas declaraciones de algunos dirigentes locales de su partido, Usted tiene bastante con el suyo", concluye Gutiérrez.