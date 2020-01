La española 'Klaus' se impone a 'Frozen 2' o 'Toy Story 4' en los Annie, "los Óscar de la animación".

La cinta animada española Klaus, del director Sergio Pablos, triunfó a lo grande en los premios Annie, conocidos coloquialmente como "los Óscar de la animación", al llevarse siete galardones, incluido el reconocimiento a la mejor película.

El encanto navideño de Klaus, que está nominada al Óscar a la mejor película de animación, se impuso en la categoría reina de los Annie a otras candidatas de la talla de Frozen 2, How to Train Your Dragon: The Hidden World, Missing Link y Toy Story 4.

Además, este largometraje de Netflix, el primero animado de la plataforma digital, también se llevó los premios de dirección (Sergio Pablos), animación de personaje, diseño de personaje, diseño deproducción, "storyboarding" y montaje.

La victoria de Klaus en los Annie coincidió con su derrota en los Goya españoles, donde la también aclamada Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, venció el sábado en la categoría de mejor película de animación.

De cara a los Óscar, que se celebrarán el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Klaus parte con el mérito de ser la segunda película española de animación en la historia en ser candidata en la gran gala del cine.

La primera fue Chico & Rita (2010), la cinta que dirigieron Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando.

Klaus, que es una producción de The Spa Studios y Atresmedia Cine para Netflix, se enfrentará por la estatuilla de la Academia de Hollywood a How to Train Your Dragon: The Hidden World, Missing Link, Toy Story 4 y I Lost My Body.

Precisamente, I Lost My Body, otra película de Netflix, fue también una triunfadora destacada en los Annie al anotarse tres galardones, incluido el reconocimiento a la mejor película independiente.

La 47 edición de los Annie se celebró hoy en el Royce Hall de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).