Tu horóscopo diario: domingo 26 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 26 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te apetecerá no hacer nada, relajarte y descansar para encarar la semana con fuerzas renovadas. Eso está muy bien porque no te vendrá nada mal para un poco, tu organismo necesita un pequeño alto en el camino. Un buen paseo también te vendrá bien.

Tauro

Hoy tendrás noticias de una persona que hace tiempo no ves. Estarás bastante receptivo o receptiva a volver a charlar con ella y es cierto que lo necesita porque ha pasado una mala racha de salud o sentimental. Hazlo pero con cierta distancia.

Géminis

No te vendrá mal aprovechar el día para poner en orden ciertos documentos que te harán falta la próxima semana y que debes tener claros. Quizá esté a punto de cerrarse un asunto legal que lleva mucho tiempo dando vueltas en tu cabeza. Ya falta poco.

Cáncer

Tus sentimientos te llevarán hoy a dejarte llevar por una cierta melancolía y si es por alguien que está lejos, más aún. Vas a empezar a pensar en un viaje para acercarte a esa persona, ir a verla y pasar un tiempo con ella o con él. Hazlo con tiempo.

Leo

No dejes que te atrape la sensación de que no tienes tiempo para nada porque quizá es que quieras estar en demasiados sitios a la vez y eso acaba agotando tus fuerzas. Dedica el día a organizar todo con calma y a descansar y dormir un poco más.

Virgo

Pasarás una jornada con mucha energía y con ganas de hacer cosas y el deporte te vendrá muy bien para equilibrar todo eso que está ahora a tu alrededor y que de alguna manera te puede estar alterando. Te darás cuenta de que no es tan importante.

Libra

Un pequeño bajón en tus fuerzas no significa nada grave. Sólo es que debes tomarte un respiro en algunos asuntos que han sido intensos, quizá algún pequeño disgusto con la familia. No aceptes hoy ningún compromiso que te suponga esfuerzo.

Escorpio

Asistirás a una reunión social de algún tipo en la que te encuentras muy bien porque hay personas que te comprenden y te dan apoyo. Lo que compartes con ellas significa mucho para ti. Pero eso no significa que te dejes llevar por todo lo que digan o hagan.

Sagitario

No te importará nada lo que comenten sobre ti los demás ni caerás en la tentación de contestar bulos o rumores sobre tu vida privada. Eso es una medida muy inteligente ya que a nadie le debes explicaciones, solo a ti mismo o a tu pareja.

Capricornio

Ciertos asuntos familiares te van a tener ocupado y cuando acabes algo lúdico o una sesión deportiva, vas a tener que atender eso que te han pedido. Procura que todo fluya con armonía, incluso si te es un poco pesado lo que debes hacer.

Acuario

No es necesario que te enfades tato contigo mismo si has cometido un error. Pide perdón si ves que has hecho daño a una persona y perdónate también a ti mismo. Toca rectificar ciertas actitudes, pero encontrarás el camino adecuado para ello.

Piscis

No debes obsesionarte con los problemas de los demás, especialmente de la familia si realmente ya han escapado de tus manos. Puedes ayudarles en todo lo que esté a tu alcance, pero desde luego no cambiar la realidad. Cada uno es responsable de su vida.