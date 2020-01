El presidente de Canarias dice que en el proceso legislativo de Marruecos "no hay mapa, ni límite claro" para las aguas

20M EP

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este sábado que el proceso legislativo de Marruecos para delimitar las aguas es un texto en el que "no hay mapa, no hay trazado ni límite claro" al respecto, al tiempo que consideró que no tiene "ninguna posibilidad de prosperar".