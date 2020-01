La novia de Jordi Cruz aparece por sorpresa en la final de 'MasterChef Junior'

Rebecca Lima, la novia de Jordi Cruz, le quiso dar una sorpresa acudiendo a la final de MasterChef Junior. Su compañera de programa, Samantha Vallejo-Nájera fue la cómplice del encuentro. "En un día como hoy me he dado cuenta de que faltaba alguien muy especial en tu vida, y la he invitado".

"Esto no es una sorpresa, es un sorpresón", confesaba Jordi Cruz tras besarse con su pareja. Rebecca Lima estaba deseando conocer a Albert, uno de los concursantes que había llegado a la final, así que el cocinero les dejó solos un momento. "Eres mi segunda novia", acabó bromeando con ella el finalista.

La brasileña y el catalán están juntos desde hace solo unos meses, y Rebecca ha aprovechado la ocasión para conocer a la familia de Jordi Cruz.

Tras seis semanas de concurso, Lu se convertía en la ganadora de la séptima edición de MasterChef Junior. La pequeña de 11 años conseguía una beca de 12.000 euros para continuar su formación y un curso de cocinar de cuatro días en el prestigioso Basque Culinary Center.