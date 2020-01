Ábalos descarta dimitir tras verse con la 'número dos' de Maduro: "Yo vine para quedarme y no me echa nadie"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado este sábado dimitir como le exigen el PP y Vox por su encuentro con la vicepresidenta del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. “Otros quizá estén en política de paso. Yo he venido para quedarme y no me echa nadie”, ha zanjado.

Ábalos ha intervenido en Galicia, en el Comité Nacional del PSdeG, donde ha reconocido que “este fin de semana ha sido un poquito rarito para mí”, en alusión a la polémica de su encuentro con Rodríguez, que no tiene permiso para pisar suelo de la UE. Ahora bien, ha advertido: “Molesta, pero no impacta”.

Ábalos ha dicho que viene de “muchas historias, de muchas victorias y muchas derrotas elegantes, como para que a uno esto le afecte”. Asimismo, ha añadido que “más allá de mis habilidades o tropezas, de mis méritos o deméritos lo que intentan atacar (el PP y Vox) son unas siglas”, las del PSOE. Por eso, aunque ha dicho que agradece el apoyo de compañeros socialistas que ha recibido estos días, “no es que me haga mucha falta”.

El ministro ha seguido desdeñando las críticas de PP y Vox llamando la atención sobre “la presión que lleva años aguantando” el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y advirtió a quienes “andan por ahí buscando una voz crítica, una voz que discrepe” en el PSOE, que “la gran fortaleza de este partido radica en su unidad”.

“No he venido aquí a agradar a la derecha”, ha proseguido en la misma línea, atribuyendo los ataques de la derecha a un “síntoma de debilidad” por su supuesta falta de proyecto de país, frente al que sí tiene el PSOE.

Ábalos ha introducido también una referencia a la polémica del llamado pin parental, con el que el PP y Vox apelan a la libertad de los padres para vetar la asistencia de sus hijos a actividades escolares relacionadas con el enfoque de género o las libertades sexuales. Dijo que ya le “habría gustado escucharles hablar de libertad” en 1975, 1976 o 1977. “Anda, que no tuvieron años”, bromeó, antes de sentenciar por las medidas del Gobierno socialista que “las tareas valientes siempre van a generar resistencias”.