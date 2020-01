Beamonte (PP) pide la declaración de zona catastrófica para las comarcas más afectadas por 'Gloria'

En declaraciones a los medios de comunicación, Beamonte ha agradecido a los equipos de emergencias el trabajo realizado durante estos días. Además, ha comentado que los alcaldes, concejales y responsables del PP han recorrido las zonas afectadas por el temporal para tratar de dar soluciones.

En este contexto, ha recordado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, va a visitar este sábado la provincia de Teruel, por lo que ha considerado que se trata de una buena oportunidad para que "sea consciente de la necesidad de esa España interior, de esa realidad que pone de manifiesto la carencia en infraestructuras, en comunicaciones, en nuevas tecnologías".

Así, le ha dicho a Sánchez que es "un buen momento para ser consciente de la importancia de una financiación autonómica acorde con la necesidad real de España". De esta forma, ha reclamado que se tenga en cuenta "el coste real de los servicios" para que "todos los españoles sean iguales, independientemente, en la medida posible, del lugar donde vivan".

También ha opinado que es "una buena oportunidad" para que se agilicen las ayudas y no ocurra lo mismo que con Dana, ya que la oposición dice que todavía no han llegado dos tercios de las ayudas a los afectados por este temporal de gota fría. "No se puede estar cinco meses en trámites y más de un año sin pagar porque las personas que tienen actividades, negocios, incluso simplemente sus viviendas, tiene necesidad de recuperar cuanto antes la actividad y su orden de vida, porque para eso están el conjunto de las instituciones públicas, para dar solución a los problemas reales de la gente".

En este contexto, ha señalado que la provincia tiene que ser declarada zona catastrófica para que se agilicen las subvenciones, sin perjuicio de otras ayudas que se puedan tomar por parte de la comunidad autónoma. Ha añadido la disposición del PP en colaborar en la solución de los problemas causados por el temporal.

DESDE EL AÑO 71

Por su parte, la teniente de Alcalde de Cantavieja, Marta Monforte, ha señalado que desde el año 71 los vecinos de la localidad no recordaban un temporal de nieve tan intenso. Ha lamentado que los daños principales se encuentran en una empresa familiar, que emplea a unas 15 personas y se ha hundido parte de su infraestructura: "Eso sí que nos preocupa, es el destrozo más grande para nosotros".

No obstante, ha matizado que también se han producido daños en el pabellón municipal. Por ello, ha reclamado que se agilicen las ayudas para poder reparar todos los daños.