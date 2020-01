PSOE pregunta a PP "si cada viernes va a mandar a Huelva a Loles López a confundir con mentiras y falsedades"

Serrano ha conminado a Loles López a "informarse bien de las cuestiones para las que cada viernes, en su día libre, viene a comentar a Huelva, que solo sirven para atacar a los alcaldes y para, como es habitual, recriminar la gestión del anterior Gobierno socialista de la Junta".

El PSOE ha explicado en un comunicado que "lo primero que hay que aclarar de las mentiras al respecto de las subvenciones a los caminos rurales, es que el anterior Gobierno socialista dejó publicada la propuesta provisional y es el actual Gobierno de las tres derechas el que publicó la definitiva, cuyo pliego de licitación venía con errores que tuvo que advertir el Ayuntamiento de Gibraleón y hubo que esperar más aún a su corrección".

Manuela Serrano ha querido dar a conocer que las obras de los caminos comenzaron el pasado 15 de enero, por lo que "no se entiende que venga a Gibraleón a atacar a su alcaldesa, que no ha tenido la culpa de la mala gestión que ha hecho el actual Gobierno de la Junta, retrasándolo todo y que lo único que quería era comenzar las obras cuanto antes".

Igualmente, ha insistido en que el Ayuntamiento de Gibraleón tenía destinado un presupuesto de 121.000 euros, "aprobado desde noviembre de 2018" y "ha tenido que dormir el sueño de los justos hasta que el Gobierno actual de la Junta ha querido librar su presupuesto, como bien publicó Lourdes Martín en su cuenta de la red Facebook el pasado 30 de agosto".

Por ello, la parlamentaria ha pedido a la portavoz del PP andaluz que "tenga un poco de mesura, que no venga a insultar a nadie a nuestra provincia y que estudie cada caso con detalle para no meter la pata y, sobre todo, para no confundir a los ciudadanos".