Pazos advierte que no habrá Universidad competitiva sin cambios legislativos "urgentes"

Así lo ha apuntado este viernes durante su intervención en el acto de celebración del patrón de la UC, Santo Tomás de Aquino, en el que ha considerado que hay cambios legislativos nacionales que son "imprescindibles", como aquellos dirigidos a agilizar los plazos de acreditación y verificación de nuevas titulación, que a veces duran tres años, o a permitir la contratación y estabilización en "condiciones competitivas de investigadores extranjeros de prestigio".

Además, ha aludido a que el porcentaje de PIB a investigación y desarrollo es "claramente inferior al de los países del entorno".

Respecto al nuevo Ejecutivo, Pazos ha señalado que las universidades "hubieran preferido" que las competencias de ciencia y universidad se hubieran mantenido juntas en un solo Ministerio, pero ha afirmado que, una vez asumido que esto no es así, sigue creyendo "que existe la oportunidad de abordar desde el Gobierno central todas las reformas necesarias" y "ya urgentes".

NUEVO CONTRATO-PROGRAMA

En su intervención, Pazos tampoco se ha olvidado, sobre todo cuando ha hablado de financiación de la UC, del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), representado en el acto por el vicepresidente regional y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, y otros integrantes del Ejecutivo.

Ha explicado que en los próximos meses se iniciará la negociación de un nuevo Contrato-Programa con el Ejecutivo regional que deberá definir un marco de financiación que siga garantizando totalmente los costes de personal y el reconocimiento de los gastos mínimos de funcionamiento y mantenimientos.

También ese nuevo Contrato-Programa debería de tener otro componente, que ya dependería del cumplimiento por parte de la UC de unos objetivos de productividad. Pazos ha indicado al Gobierno que "contará con la total colaboración" de la UC en ese proceso de definir este Contrato-Programa.

El rector también ha reclamado "señales" de Europa y ha señalado que "no son buenas" las noticias que llegan de Bruselas y hablan de que el presupuesto comunitario va a reducirse. Pese a ello, espera que ese hecho, si se produce, no afecte al Programa Horizonte Europa de Investigación, en el que compite la UC, ni a las nuevas iniciativas de Universidades Europeas, donde la institución académica "está luchando por entrar". "Las universidades españolas, toda la sociedad española, necesita más Europa, no menos", ha exclamado.

LOGROS Y RETOS DE LA UC

Además, Pazos ha aprovechado para reivindicar algunos de los logros de la UC, como el hecho de que sea la segunda universidad española en calidad investigadora. Según ha dicho, "la foto es buena" pero hay que estar "vigilantes".

También ha subrayado que la UC es la segunda universidad de España en captación, por profesor, de fondos de colaboración con empresas por profesor, pero, a su juicio, hay que avanzar "mucho más", o el "notable" con el que los estudiantes puntúan la actividad formativa de la institución. "No está mal, pero deberíamos aspirar al sobresaliente", ha añadido.

Además, ha expuesto algunos "de los grandes retos" que la UC tiene por delante, entre los que figura "intensificar" su grado de internacionalización, el citado modelo de "financiación por objetivos"; una mayor flexibilización de la oferta docente; asumir el desafío digital; mejorar su modelo de gobernanza para ser "más ágil y autoexigente", y "definir una política mucho más decidida de acercamiento a empresas".

Ha apuntado que para conseguir el "éxito" ante estos retos, en los que ya se viene trabajando, se depende del propio trabajo de la UC y también de que se den "circunstancias adecuadas en el entorno regional, nacional y europeo".

Pazos ha explicado que para "afrontar con garantías de éxito estos retos", se precisa de disponer de una "estrategia bien definida", con la que -ha dicho- ya se cuenta (el Plan 2019-2023); "voluntad de esfuerzo", y un financiación suficiente.

El actual rector ha terminado su discurso agradeciendo a la sociedad cántabra su "apoyo" a la UC y ofreciendo "todo el capital humano, el conocimiento y la pasión" de la institución.

Además, dado que es el último año del actual mandato, ha agradecido el trabajo y la "lealtad" de su equipo, que, según ha dicho, "ha dado lo mejor de sí" para "hacer una UC mejor".

ZULOAGA: LA AUTONOMÍA ES LA FORTALEZA DE LA UNIVERSIDAD

Por su parte, Zuloaga ha reivindicado que la "fortaleza" de la Universidad reside en su "autonomía" y ha afirmado que la UC se ha convertido en un "espacio de libertad de pensamiento", "en el que no caben los totalitarismos, ni los dogmas, y en el que la ciencia y su método es la única verdad".

Para el vicepresidente regional, cualquier sociedad democrática necesita de los espacios de libertad que representa la Universidad, que, según ha apuntado, no es solo "un lugar de libertad de pensamiento y de creación científica, sino también un símbolo y garantía de avance y progreso".

Así, ha animado a los estudiantes y al personal docente e investigador a "buscar respuestas" ante los desafíos que hay que enfrentar, como el problema medioambiental o la lucha contralas desigualdades.

Zuloaga se ha mostrado confiado en que gracias al "talento" que alberga la UC se podrán ofrecer propuestas que sean "útiles para la sociedad".

También, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la Universidad para que "siga marcando el rumbo, siga indicando el camino de la igualdad y de la libertad".

Como muestra de ese apoyo, el titular de Universidades ha puesto como ejemplo la financiación que cada año destina el Gobierno a esta Universidad, o el Pacto de Cantabria por la Ciencia y las Universidades cuyos primeros pasos se han comenzado ahora y que, según ha dicho, "busca dar continuidad al Pacto de Estado por la Ciencia de 2013 e impulsar el modelo de crecimiento por el que apuesta el Gobierno, basado en el conocimiento y el talento".

DISTINCIONES

Además de las intervenciones de las autoridades, en el acto se han entregado las Medallas de Plata 2019 al catedrático de universidad del área de Álgebra, Tomás Recio, y al jefe del Servicio de Personal Docente e Investigador, Retribuciones y Seguridad Social de la UC, Ángel Carral, en reconocimiento a sus largas trayectorias, de décadas, en la institución, una distinción que ambos han agradecido en sus discursos.

Los dos galardonados han realizado un repaso de su trayectoria en esta institución académica, en la que han desempeñado diversos cargos, y a los que el rector ha agradecido "el trabajo bien hecho", igual que el resto de reconocidos. "La cultural del esfuerzo sigue siendo indispensable, es más me atrevo a afirmar que es más necesaria que nunca y más determinante del progreso que en cualquier época", ha dicho.

El acto ha comenzado con la entrega de las distinciones a los alumnos que consiguieron el Premio Extraordinario de Fin de Carrera el curso pasado y de las distinciones a los ganadores de los Premios Literarios del Consejo Social 2019, las cuales se fallaron el pasado diciembre. Además, se ha realizado un reconocimiento a los miembros de la comunidad universitaria que se jubilaron durante el pasado año.

Al acto, amenizado por la Camerata Coral de la UC, han acudido también el delegado del Gobierno, Eduardo Echevarría; la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y otros representantes de distintas Administraciones.