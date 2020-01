El cambio de imagen de Ortega Cano en la presentación de un libro sobre Rocío Jurado

Este jueves se presentó en la Casa del Libro de la Gran Vía madrileña el libro Canta, Rocío, Canta, una obra escrita por la periodista sevillana Marina Bernal, que relata aspectos poco conocidos de la vida de la desaparecida cantante Rocío Jurado. Al evento acudió, con un aspecto cambiado, el que fuera marido de la tonadillera, José Ortega Cano.

El exmatador se dejó ver más delgado de lo habitual y con el pelo más largo. Los medios presentes preguntaron al diestro por su relación con Rocío Carrasco, que explicó que no hay ningún tipo de contacto: "A mí me gustaría que las relaciones fueran buenas, pero no es así", dijo.

En el libro, Marina Bernal cuenta anécdotas sobre su infancia, sus inicioos como cantante y su traslado a Madrid.