Zapatero ve "saludable" la reforma del Código Penal y pide "a la derecha que no utilice hipócritamente temas de Estado"

20M EP

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que cree que la reforma del Código Penal es "razonable" y "saludable", al tiempo que ha formulado un "consejo no pedido a la derecha y al PP especialmente": "Que no utilice hipócritamente los temas de Estado para hacer oposición". "Hasta ahora, lamento ver que los dirigentes del PP no se hacen cargo del país, se hacen cargo de sus derrotas", ha apostillado.