Ribereños arremeten contra Ribera "por sucumbir a las amenazas de los violentos y seguir alimentando al monstruo"

Así ha reaccionado el vicepresidente de la Asociación, Borja Castro, en una nota de prensa después de que el Ministerio haya autorizado un trasvase de 16,2 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, 7,5 para abastecimiento urbano y 8,7 hectómetros cúbicos para regadío.

"Nos defrauda la ministra, ahora vicepresidenta, que sigue alimentando al monstruo a pesar de las lluvias y de la situación de emergencia que ha provocado el descontrol de roturaciones y regadíos que vive la Región de Murcia", ha añadido Castro, recordando que gran parte de la culpa de las inundaciones la tienen los cultivos de regadío intensivo que rodean municipios como Los Alcázares.

Una convocatoria de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura y del Ministerio de Transición Ecológica que los municipios ribereños descubrieron anoche prácticamente de madrugada y por medios extraoficiales. "Si no quieren escuchar las verdades del barquero, por lo menos que tengan el valor de informarnos de que no nos invitan y que no lo achaquen a un error", explica Francisco Pérez Torrecilla, habitual vocal de los ribereños, que esta vez por la premura tuvo que dejar su puesto a un técnico.

Finalmente, la mancomunidad de ribereños pudo acceder a la reunión y "desnudó", según ha afirmado, "las vergüenzas de una comisión técnica que a la hora de verdad no sirve de nada". "Si su función no es justificar los trasvases excepcionales, sino simplemente proponer siempre el máximo que se pueda, ¿para qué sirven?", se preguntan desde la Asociación de Municipios Ribereños.

"La realidad es que a finales de diciembre, según publica la propia CHS, las existencias propias de la cuenca del Segura prácticamente se habían duplicado respecto a noviembre; pero lo más grave es que almacenan 138 hm3 de aguas trasvasadas, que son casi lo que podría trasvasarse en un año entero a nivel 3. Eso a finales de diciembre, por lo que habría que sumar todo lo recogido en la última DANA", indican los ribereños.

Pérez Torrecilla ha defendido que "no piden agua porque la necesiten, la piden porque quieren justificar que les hace falta". "Pero la realidad es que pueden sobrevivir un año entero sin Trasvase, como ha ocurrido en otras ocasiones; todo ello sin reparar en las miles de hectáreas de regadío ilegal que siguen ahí, a pesar de todo lo que hemos visto".

"No se pide en función de las necesidades, se exige siempre el máximo con egoísmo y sin cabeza", lamenta el también alcalde de Sacedón.