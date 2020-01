Temporal.- Apareixen set dofins encallats a la Comunitat Valenciana com a conseqüència del temporal marítim

Així ho ha indicat la Fundació Oceanogràfic en un comunicat que arreplega les dades de la Xarxa d'Encallaments, composta per la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica, la Universitat de València i Fundació Oceanogràfic.

El 20 de gener van aparéixer a Les Marines de Dénia una cria i un dofí llistat adult. L'endemà es van registrar dos dofins llistats també en la mateixa localitat. El dia 22 es va trobar un exemplar encallat en la Malvarrosa i després un altre al Saler i l'últim a trobar-se va ser el d'un dofí, aquesta vegada mular, a Dénia.

L'actuació de la Xarxa d'Encallaments ha sigut possible gràcies a la col·laboració ciutadana, amb avisos al 112, i a la intervenció de les policies locals de les poblacions.

Fonts de la Fundació Oceanogràfic han explicat que quan aquests cetacis es moren s'afonen en el mar i passen així a formar part de la cadena alimentària, però un percentatge desconegut, encara que s'estima que baix, arriba a la platja en diferents graus de descomposició. Quan es produeixen temporals forts és possible que els animals que tenen compromesa la seua salut per causes diverses es troben mes a la mercé de l'onatge.