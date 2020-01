El Govern central autoritza un transvasament Tajo-Segura de 16,2 hm3 per a aquest mes de gener

20M EP

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha autoritzat un transvasament de 16,2 hectòmetres cúbics a través de l'Aqüeducte Tajo-Segura per al mes de gener. D'ells, 7,5 hm3 es destinaran a proveïments urbans i 8,7 hm3 per a regadiu.