Zapatero replica Felipe González sobre la seua postura en el conflicte de Veneçuela: "Moderada no pareix"

Així s'ha pronunciat a Rocafort (València) després que González haja reconegut Juan Guaidó com a president legítim de Veneçuela mentre que ell havia manifestat prèviament que el president del Govern, Pedro Sánchez, "encerta" en no rebre-ho. No obstant açò, Rodríguez Zapatero ha assegurat que no s'atreviria a dir "en absolut" que González s'equivoca.

Rodríguez Zapatero ha assenyalat que fa temps que pensa que "bona part de les aproximacions que es fan a Veneçuela són equivocades" i ha demanat que la comunitat internacional "no siga part d'una part" perquè "això és el què ens ha portat en molts llocs al desastre".

Al seu juí, "cal reconéixer les dos parts perquè les dos existeixen més enllà dels títols i la legitimitat" i ha insistit que en "Nacions Unides qui està representant a Veneçuela és el govern de Maduro i resulta que Nacions Unides és la institució internacional que teòricament té la legitimitat del que significa la comunitat internacional".

En aquesta línia, ha indicat que té "respecte" al president interí de Veneçuela i líder de l'oposició, Juan Guaidó, de qui ha dit que és "un actor polític, ho reconega com a president o no", si bé "no hi ha dubte que el 'chavisme' és una força que ha guanyat eleccions i que té suport social".