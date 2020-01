Zapatero replica a Felipe González sobre su postura en el conflicto de Venezuela: "Moderada no parece"

Así se ha pronunciado en Rocafort (Valencia) después de que González haya reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela mientras que él había manifestado previamente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acierta" al no recibirlo. No obstante, Rodríguez Zapatero ha asegurado que no se atrevería a decir "en absoluto" que González se equivoca.

Rodríguez Zapatero ha señalado que hace tiempo que piensa que "buena parte de las aproximaciones que se hacen a Venezuela son equivocadas" y ha pedido que la comunidad internacional "no sea parte de una parte" porque "eso es lo que nos ha llevado en muchos sitios al desastre".

A su juicio, "hay que reconocer a las dos partes porque las dos existen más allá de los títulos y la legitimidad" y ha insistido en que en "Naciones Unidas quien está representando a Venezuela es el gobierno de Maduro y resulta que Naciones Unidas es la institución internacional que teóricamente tiene la legitimidad de lo que significa la comunidad internacional".

En esta línea, ha indicado que tiene "respeto" al presidente interino de Venezuela y líder de la oposición, Juan Guaidó, de quien ha dicho que es "un actor político, lo reconozca como presidente o no", si bien "no cabe duda de que el chavismo es una fuerza que ha ganado elecciones y que tiene apoyo social".

