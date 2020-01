Oltra sobre les renúncies en el Consell: "Ací ningú està condemnat a cadena perpètua"

Així s'ha pronunciat Oltra en relació a la dimissió del secretari autonòmic d'Universitats i Recerca, Rafael Tabarés, set mesos després del seu nomenament, al juny del passat any.

Precisament aquest divendres el ple del Consell ha aprovat el seu cessament i el nomenament de Carmen Beviá Baeza en el seu lloc. Fins ara exercia el càrrec de directora general de Ciència i Investigació, és llicenciada en Matemàtiques, catedràtica de la Universitat d'Alacant i doctora en Economia.

"En un govern, dins de la normalitat democràtica, hi ha gent que cessa i que es nomena, quan un està en un govern no té pena de confinament. Els nomenaments són normals, no hi ha cap anomalia en tot això", ha incidit.

Preguntada sobre l'augment de renúncies en aquest inici de legislatura, ha incidit que "els canvis són normals" i el Botànic I va ser el Consell "més estable de la història de l'autogovern" i això és "un fet objectiu".