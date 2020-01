La Generalitat autoritza un màxim de 134,17 milions de deute públic per al 2020

De l'import total, 91.237.440 euros corresponen a la devolució de la liquidació negativa del 2008 i 2009 del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú, mentre que altres 4.679.129 euros són per a l'amortització el 2019 d'operacions financeres de les universitats públiques valencianes, que figuren com a despesa en el capítol VII de transferències de capital.

Finalment, un total de 38.258.333 euros corresponen a l'amortització el 2020 d'operacions financeres de Ferrocarrils de la Generalitat, que figuren com a despesa en el capítol VIII Actius Financers, detalla l'administració en un comunicat.

Aquest últim pagament, juntament amb el de les operacions financeres de les universitats públiques, seran coberts pel Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) del 2020. Per tant, suposen un endeutament de la Generalitat sense variació en el total del deute en termes del Sistema Europeu de Comptes 2010.

La Llei de Pressupostos fixa en el seu article 47 els límits màxims al fet que ascendiran les operacions financeres que impliquen creació de deute, tenint en compte l'objectiu fixat per a cada comunitat i de conformitat amb la normativa en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquesta norma també regula la revisió automàtica de l'import per causes previstes, com la derivada de l'adhesió de la Comunitat a qualsevol mecanisme de liquiditat que s'implante o prorrogue durant l'exercici.