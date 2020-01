Oltra sobre l'acord del metro: "La veritat és molt reparadora"

Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, ha ressaltat sobre aquest tema que és "molt important" escoltar les víctimes dir que estan "satisfetes" amb aquest acord aconseguit entre la Fiscalia, l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol (AVM3J) i les defenses per escoltar a la direcció de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) "reconéixer la seua responsabilitat" i que les "coses es van fer malament". "La veritat és molt reparadora", ha recalcat.

De fet, ha recordat que moltes de les víctimes d'aquest accident van rebutjar les indemnitzacions econòmiques que els corresponia "si no anaven acompanyades de la veritat" perquè és "molt difícil reparar una ferida oberta, que va causar 43 morts i 47 ferits" sense la veritat. Per açò, ha recalcat que encara que "sempre quedarà la cicatriu, estarà bé que se'n vaja tancant".

En eixe sentit, ha destacat que les víctimes han aconseguit allò que "sempre havien reclamat: la veritat". Així mateix, s'ha referit a la resta de mesures que es van adoptar com a conseqüència d'aquest accident, com la llei de seguretat ferroviària, que "forma part de la nostra cicatriu com a societat perquè la història ens va forjant" i en eixe sentit ha apuntat que aquest accident és "una de les parts de la nostra història més trista i impactant".