Puig mostra "respecte absolut" amb l'acord del juí de Metro i afig: "És obvi que va haver-hi responsabilitat política"

"És obvi que va haver-hi una responsabilitat política i, sobretot, una gestió política extremadament deficient que va afectar el sentit bàsic de la humanitat", ha asseverat a preguntes dels periodistes pel pacte inicial aconseguit entre la Fiscalia, l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol (AVM3J) i les defenses.

D'aquesta forma s'evita la celebració del juí que estava previst que arrancara dilluns en l'Audiència de València, quasi 14 anys després del sinistre i després d'una llarga instrucció judicial. L'acord arriba després que quatre exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) acusats hagen reconegut els fets, acceptant penes de 22 mesos de presó, i suposa la retirada de l'acusació als altres quatre encausats; entre ells, l'exgerent Marisa Gracia.

Puig ha afirmat sobre aquest tema que "no cap una altra qüestió que respectar absolutament la decisió que han pres lliurement" i que haurà de ser ratificada el dilluns 27 de gener, a l'inici de la vista. "No podem més que, una altra vegada, mostrar el compromís de la Generalitat amb les víctimes i, sobretot, els compromisos aconseguits en la comissió d'investigació que es va crear en el seu moment" a Les Corts, ha recalcat.

"EL PRIMER QUE VAIG FER VA SER DEMANAR PERDÓ"

En aquesta línia, ha subratllat que la comissió "ja va fer el seu treball en determinar les responsabilitats polítiques" i "ara la Justícia ha fet el seu paper". "Per açò -ha emfatitzat-, la primera decisió que vaig prendre com a president va ser entrar al Palau de la Generalitat i demanar perdó a totes les víctimes, perquè no van ser tractades amb justícia ni amb humanitat".

El cap del Consell ha recalcat així que els seus predecessors, l'anterior govern del PPCV, no van mostrar "la responsabilitat que corresponia com a titulars del servici públic" perquè "es van maltractar les víctimes des de la Generalitat".

De cara al futur, ha defès la importància de la seguretat en el transport ferroviari urbà com Metrovalencia, especialment en el camí actual cap a una mobilitat neta i basada en el creixement sostenible. "Hem de millorar cada dia eixe servici públic", ha reivindicat.