Taylor Swift desvela que sufrió un desorden alimenticio a raíz de los comentarios de sus seguidores

Dentro de nada Netflix estrenará Miss Americana, el documental que sigue los pasos de Taylor Swift durante varios años y que absolutamente cada uno de sus fans están deseando ver por la cantidad de información que la artista se ha reservado para que sea todo un acontecimiento.

Pero ya se conocen algunos detalles de una de las situaciones más complicadas y difíciles que ha atravesado la cantante de Pensilvania, justo ahora que acaba de salir a la luz el tumor cerebral de su madre: Swift se sincerará en la película acerca del trastorno alimenticio que vivió siendo joven por culpa de los comentarios de algunos de sus supuestos fans.

Fue en una ocasión, apenas recién comenzada su carrera, cuando se publicaron unas imágenes que obtuvo un paparazzi. "Se publicó una foto en la que yo salía y en la que parecía que mi tripa era demasiado grande. Alguien dijo que me veía embarazada... y eso desencadenó que dejara de comer", rememora.

La autora de temas como Look what you make me do, Our song, Shake it off o Blank Space, que en el documental tratará temas como su relación con los ejecutivos -solo hay que recordar cómo está el tema con Scooter Braun-, el año que pasó sin salir de casa o la inspiración que necesitó para comenzar a pronunciarse políticamente, asume que esa situación y aquellos comentarios junto a la imagen le afectaron radicalmente.

Detrás de la fama, de las canciones y más allá de todo lo que podías pensar de Taylor Swift, llega 'Miss Americana'. El documental estará disponible el 31 de enero. pic.twitter.com/FAJIVfyzZl — Netflix España (@NetflixES) January 22, 2020

De hecho, explica que hubo momentos en los que sus giras corrieron peligro debido a su débil salud. "Pensé que me iba a desmayar al final del espectáculo... o a mitad de él", llega a decir Swift, que acaba de cumplir 30 años y que ha sido elegida 'Artista de la Década' en los American Music Awards.

"Ahora me doy cuenta de que si comes, tienes energía, te haces más fuerte, puedes hacer todos estos conciertos y shows y no sentirte nerviosa", revela la cantante, que ha hablado con la revista Variety tras estrenarse el tráiler del documental, que ha dirigido la directora ganadora de un Emmy Lana Wilson.

En sus palabras para el citado medio, Taylor Swift revela que sentía miedo sobre si debía o no hablar de esta etapa de su vida tan abiertamente, dado que "no sabía si me iba a sentir cómoda hablando de mi cuerpo y sobre las cosas por las que he pasado", teniendo en cuenta, además, "lo poco saludable" que han sido para ella.

Sea como fuere, la cantante, que ha encabezado la lista de los artistas mejor pagados de 2019, sabe que tiene, con el documental, casi un hito entre las manos, dada la buena acogida de que tuvo a su paso por el pasado Festival de Sundance.