Belén Esteban recibe un aluvión de críticas por los 'retoques' de su última imagen: "No te pases con el filtro"

Volvemos a lo mismo que le ha ocurrido hace unas horas a Amelia Bono: parece ser que quien sube una fotografía a Instagram se expone a un aluvión de críticas en el que cualquiera se ve con la capacidad suficiente de opinar sobre el físico de la celebrity en cuestión. La última en recibirlo, Belén Esteban.

Si en el caso de la hija del exministro socialista era por su delgadez, en el de la colaboradora de Telecinco ha sido por el posible rejuvenecimiento facial que se ha hecho en un post.

Un lifting virtual, dado que la de Paracuellos sale con un rostro inmaculado sin arruga alguna, algo quizá alejado de su día a día pero igualmente inane comentar, que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

Y todo ello a pesar de que la publicación poco tenía que ver con este tema, sino que era un recordatorio de que, para 2020, uno de los propósitos de la Princesa del Pueblo es adelgazar unos kilos, toda vez que ha empezado el año bastante baja de ánimos por su distanciamiento con su gran amiga Mila Ximénez, que se reafirma en la venganza que ha llevado contra ella Esteban.

"Una dieta más sana y algo de ejercicio junto a las ampollas que os comenté. ¡Este año no hay operación biquini!", decía la famosa tertuliana junto a una fotografía en la que aparece comiéndose una ensalada, un vaso de agua y una manzana en el comedor de Mediaset.

Seguramente la fotografía esté hecha en la cena antes de comenzar el directo de Sálvame, pero los seguidores solo se podían fijar en la cara de Belén Esteban, totalmente impoluta y con cero imperfecciones, lo cual dista bastante de la imagen que luego da en pantalla.

"Parece una muñeca robot de la China", "¡Toma filtro!", "¿Qué te has hecho en la cara?", ¿Pero no os dais cuenta del filtro que tiene en la cara?", "Anda que no lleva Photoshop la cara, menudo cristo le han hecho al espécimen" o "Madre mía, Belén, no te pases con el filtro en la cara, muéstrate como eres" han sido algunos de los comentarios que ha recibido la tertuliana.

La imagen, sin embargo, va por los cerca de 40.000 likes y son casi 1.500 comentarios, entre los que también están quienes centran el foco en la belleza de Belén Esteban con piropos como "Linda", "Hermosa" o emoticonos de corazones y de ojos embelesados. Y eso que no es la primera vez que Belén Esteban es critica exactamente por lo mismo...