José Francisco Monserrat, catedràtic de la UPV, assessor del Banc Mundial per a implantar tecnologia 5G en el transport

Monserrat ha participat al llarg d'aquesta setmana en la seu del Banc Mundial, a Washington, en la primera trobada de l'equip que al llarg dels pròxims tres mesos elaborarà l'estudi. En ell, analitzaran el potencial, reptes i oportunitats de la implantació d'aquesta tecnologia en quatre àrees: energia, ciutats intel·ligents, agricultura i transport.

El treball de l'investigador de la UPV se centrarà en l'àrea de transport, en la qual juntament amb el seu equip de l'Institut de Telecomunicacions i Aplicacions Multimèdia (iTEAM), és una "referència internacional", segons la institució. De fet, aquest mateix grup de l'iTEAM UPV va liderar l'últim informe sobre automoció i 5G de la Comissió Europea.

"Va ser precisament arran d'aquest informe quan rebem la petició del Banc Mundial per a elaborar un nou estudi per a ells. Amb ell, vol analitzar fins a quin punt la 5G pot contribuir al benestar i impuls dels països en vies de desenvolupament, qual seria el seu impacte i estimar la inversió necessària per a desplegar aquesta tecnologia", ha apuntat José Francisco Monserrat.

En el cas concret de la UPV, i dins de l'àmbit de transport, un dels temes principals de l'estudi serà la viabilitat del cotxe autònom i connectat en els països en vies de desenvolupament. El treball dels investigadors de l'iTEAM permetrà conéixer la inversió necessària en infraestructures viàries per a convertir-les en vies 5G i qual seria el seu benefici tant en termes econòmics com per a la salut i benestar d'aquests països. I oferirà també al Banc Mundial una planificació temporal per al desplegament d'aquesta tecnologia.

AVANTATGE MEDIAMBIENTAL I DE SEGURETAT

Segons explica Monserrat, aquesta tecnologia resultaria clau, per exemple, per a evitar el caos circulatori típic de països asiàtics. I, en termes globals, destaca el seu benefici mediambiental: "El fet que els cotxes es paren contínuament ja siga per congestió del trànsit, en els semàfors, etc. implica directament un consum i emissió altíssima de CO2. En el moment en què els cotxes siguen autònoms i en les carreteres hi haja major fluïdesa, l'emissió de CO2 serà molt menor i el consum de petroli també", defèn.

Un altre avantatge és la seguretat. "La conversió a vies 5G permetrà reduir els accidents de trànsit. Només a Europa, més de 25.000 persones moren a l'any en les carreteres europees víctimes d'aquests accidents. La tecnologia 5G farà les carreteres molt més segures", conclou Monserrat.