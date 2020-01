Detenido un libanés que amenazó con atentar contra la Embajada británica

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 51 años y nacionalidad libanesa por amenazar con atentar contra la Embajada británica en Madrid, a la que llamó por teléfono para advertir de que pretendía hacerlo en las 72 horas siguientes.

"Atacaré vuestros intereses británicos en España dentro de 72 horas, no tengo nada que perder y no me importa nada", comunicó el hombre en reiteradas llamadas telefónicas al consulado el pasado 11 de enero.

La Policía inició inmediatamente una investigación, en colaboración con los responsables de seguridad de la Embajada, e identificó al autor de las llamadas.

Al contar con antecedentes, los investigadores consideraron al detenido como una persona peligrosa para la seguridad de los representantes diplomáticos y sus intereses.

Los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda y localización que acabó el pasado día 13 con la detención del presunto autor de las llamadas en la localidad malagueña de Benalmádena.

El arrestado, viejo conocido de las autoridades por su amplio historial delictivo, utilizaba diez identidades distintas para dificultar su localización.

El hombre ya había protagonizado un episodio similar en 2009, cuando había realizado idénticas amenazas contra el Consulado Británico en Málaga. Incluso, llegó a disparar contra la fachada y la bandera inglesa, pero fue grabado por una persona que publicó los vídeos en distintas redes sociales.

Por ambos hechos se le imputan delitos de desórdenes públicos.

Al ser puesto a disposición judicial, se decretó una orden de alejamiento de más de 500 metros de edificios y personas diplomáticas británicas, a las que también se le ha prohibido llamar por teléfono.