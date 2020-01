L'accident es va produir per causes que s'estan investigant sobre les 6.40 hores quan el cotxe i la moto van col·lisionar en l'N-340, al seu pas per aquest terme municipal.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de Suport Vital Bàsic amb metge d'Atenció Primària, que va assistir el motorista per possible fractura de cama, braç i costal. Posteriorment, ha sigut traslladat a l'Hospital de la Plana de Vila-real.