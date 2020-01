La línia 99 es converteix en tres anys en la més utilitzada de l'EMT

La línia 99, que connecta el Palau de Congressos amb la platja de la Malva-rosa al llarg del bulevard sud, s'ha convertit en tot just tres anys i mig en la més utilitzada pels usuaris de l'Empresa Municipal de Transports (EMT). Aquest recorregut presenta una elevada demanda, ja que en el seu traçat es troben diversos hospitals, com el General, el Doctor Peset, La Fe o el 9 d'Octubre, centres comercials, la Ciutat de les Arts i les Ciències, la de la Justícia, estacions de metro i parades d'autobús.

Segons les dades de viatgers per línies de l'EMT, als quals ha tingut accés 20minutos, l'any passat la 99 va aconseguir els 5.423.711 viatgers, 628 més que la 90, a la qual ha desbancat en nombre de validacions per a col·locar-se com la més concorreguda de la xarxa. La 99 es va activar al juliol de 2016, després de transferir la Generalitat a l'EMT la competència per a explotar el servei que fins llavors, i des de l'obertura del nou Hospital La Fe de Malilla en 2011, prestava l'anomenat Metrorbital, una línia d'autobús mitjançant concessió del Consell.

No obstant això, aquell servei només va aconseguir 920.000 usuaris en 2014 degut, en part, a la seua deficient freqüència de pas i a la falta d'integració tarifària amb l'EMT. Una vegada creada la 99, el seu creixement ha sigut meteòric. En tot just sis mesos va tancar l'any 2016 amb 1,18 milions de viatgers, una xifra que es va disparar fins als 3,5 milions d'usuaris en 2017, el seu primer any complet.

Eixe èxit va motivar dues decisions que han acabat d'impulsar-la: al febrer de 2018, va ampliar el seu itinerari des de l'estació de Renfe del Cabanyal fins a la Malva-rosa i, un any després, va passar a prestar el servei amb 19 autobusos híbrids articulats, de major capacitat, ja que mesuren 18 metres de llarg enfront dels 12 del model estàndard. Aquestes mesures van elevar fins als 4,77 milions de viatgers la xifra al tancament de 2018, i fins als 5,42 milions en 2019.

En total, l'EMT va registrar 96,90 milions de validacions en tota la seua xarxa en 2019, un 0,81% més, en guanyar 776.534 viatges. Per línies, 28 van augmentar el seu nombre de viatgers i altres 17 van perdre usuaris. En el rànquing de les més utilitzades, després de la 99 i la 90, figuren la 89, amb 5,29 milions d'usuaris; la 92, amb 5,20 milions, i la 19, amb 3,3 milions de viatgers.

D'aquesta manera, les circulars i les que connecten amb el passeig marítim de la Malva-rosa són les que més validacions acumulen. A més distància es queden les línies 95, 70, 93, 10 i 9. En l'altre costat, les menys utilitzades són, en ordre descendent, la 25 (encara que creix un 15,26%), 30, 26, 63 i 15.

Es tracta, en la seua major part, de traçats a pobles amb freqüències de pas poc competitives i recorreguts llargs. En el cas de les nocturnes, van sumar 972.396 viatgers, un 3,44% més que en 2018, amb les N90 i N89 (circulars Ronda Trànsits) com les més utilitzades, i la N7 (Aj.-Malilla Fonteta) en últim lloc.

Aproven 30.400 euros per a perseguir als receptors del frau

L'EMT destinarà 30.400 euros a perseguir als dos administradors de les societats receptores dels quatre milions que van ser defraudats a la fi d'estiu. Aquesta mesura va eixir ahir endavant en el consell d'administració amb el vot a favor de Compromís i PSPV, l'abstenció de PP i Ciutadans (Cs) i el rebuig de Vox, segons fonts de l'empresa.

En la sessió, el debat va girar entorn de “si valia la pena o no” destinar més fons de la signatura municipal a continuar amb el procés per a recuperar els quatre milions, va afirmar la regidora socialista Elena Valía, que va dir que en el seu grup hi ha “molta preocupació” sobre si es recuperarà o no els diners defraudats, encara que va remarcar que “no es pot renunciar a una via que és factible”.

El PP va denunciar que la companyia municipal porta gastats 90.000 euros en advocats, Ciutadans portarà els seus “incompliments” al Consell de Transparència i Vox va afirmar que els quatre milions “no es recuperaran”.