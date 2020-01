Arturo Valls reconoce en '¡Ahora caigo!' que está celoso de Juanra Bonet

Son dos presentadores de éxito y sus concursos triunfan en las tardes de Antena 3, pero este jueves Arturo Valls tuvo que reconocer que "estoy un poco celoso de Juanra Bonet" tras echar en falta a uno de sus cámaras.

"Oye, por cierto, ¿no ha venido Ricardo hoy? Hace días que no me interrumpe y no me da la brasa con que quiere presentar ¡Ahora caigo!. Ya sabéis, el cámara", comentó Valls.

Y añadió que "igual le ha pasado algo" mientras preguntaba al resto de sus compañeros si sabían algo de él: "No ha venido hoy, ¿no?".

Cámara de '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Entonces, el presentador sospechó que "no le estará comiendo la olla a Juanra con lo de presentar, que no me entere yo que le está comiendo la cabeza con que quiere ir a ¡Boom!, que yo fui primero".

"Que, si le tiene que comer la cabeza a alguien, que sea a mí", señaló Valls. "A ver si se ha creído este... el enfado más tonto que me he pillado con esto. A ver si ahora estoy celoso que le esté comiendo la cabeza a otro presentador", añadió el valenciano.

Para concluir, Valls comentó con cara de 'preocupación' que "si aparece Ricardo, me lo decís, no vaya él...".