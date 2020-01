Así vivieron las redes el momento más esperado de 'La isla de las tentaciones': Christofer por fin ve las imágenes de Fani

Por fin llegó el momento más esperado para los seguidores de La isla de las tentaciones: Christofer descubrió en la entrega de este jueves que Fani, su pareja, le fue infiel con uno de los solteros, Rubén, lo que derivó en una de las reacciones más mencionadas en redes desde la pasada semana: la del concursante corriendo por la playa al grito de "¡Estefanía!".

Tras los apasionados besos de Fani con Rubén en las anteriores entregas, el programa ya avanzó lo que iba a ocurrir: Mónica Naranjo le pondría las imágenes de Fani a Christofer en la reunión en la hoguera y este echaría a correr desesperado. Unidas por el morbo, las redes estaban en ascuas por la llegada de este momento, que se emitió en los últimos minutos del programa.

Antes de conocer la noticia, el concursante confesó sentirse "más calmado", aunque los nervios aumentaron a medida que transcurrían los minutos. Cuando le llegó el turno, sus muecas lo dijeron todo: no podía creerse lo que estaba viendo ante el evidente tonteo entre Fani y Rubén: "Estoy temblando", desveló.

Christofer descubre la verdad y las redes lo celebran

"Qué manía le estoy cogiendo al tío", confesó sobre el pretendiente de "su chica", que, en un principio, "aún no había pasado la línea del 'se acabó". El participante dijo que a Fani "se le estaba yendo de la manos" e intentó mantener la calma, aunque esto duro poco tiempo ya que, finalmente, vio el beso en la piscina.

En ese momento Christofer se levantó del banco, se quitó el micrófono y corrió por la orilla de la playa gritando el nombre de su novia. Sus compañeros, que no daban crédito, no pudieron hacerle retroceder. Por ahora no se sabe qué ocurrirá entre la pareja, ya que el capítulo se cerró con un desesperado Christofer que mantuvo a los espectadores en vilo, lo que pudo comprobarse en Twitter.

El programa, que ya era trending topic horas antes de la emisión, dio pie a una lluvia de memes. Entre ellos pudo verse una imagen de Christofer donde se leía "Tristofer", una recopilación de las reacciones de su compañeros o una retahíla de chistes con la famosa frase de Mónica Naranjo: "Tenemos más imágenes".

