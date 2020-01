Matías Prats recuerda el 11-S en 'El hormiguero': "No creo que haya habido una transmisión con esa carga de terror"

Susanna Griso y Matías Prats fueron los encargados de cerrar la semana de El hormiguero. Los periodistas visitaron este jueves el programa de Antena 3 para celebrar los 30 años de la cadena y repasar los mejores momentos que vivieron juntos presentando el informativo.

Curiosamente, uno de los momentos más emotivos del programa fue recordando un día en el que Prats presentó en solitario el informativo, el 11 de septiembre de 2001 dando la noticia del atentado a las torres gemelas de Nueva York.

Pablo Motos comentó que "es un momento que he visto muchas veces, pero creo que a todo el mundo se le pone la piel de gallina. Tú [Griso] le estabas dando la información y a ti [Prats] te sucedió en directo".

"Estaba previsto empezar con otra noticia que no tenía nada que ver. Antes de entrar ya me dijeron que en una de las torres había ocurrido un accidente, creemos que es una avioneta o un helicóptero. Algo pequeño se ha estrellado, pero no sabemos las consecuencias", recordó el periodista.

Ya añadió que "di la primera noticia y a los 30 segundos ya me dijeron que me pinchaban en directo la imagen y comenta lo que veas. Vi el humo, aunque eran imágenes desde mucha distancia, pero según se iba acercando la cámara ibas dándote cuenta que el boquete era tremendo".

Información de primera mano

Prats siguió rememorando aquel día y su conversación con Ricardo Ortega, el por aquel entonces corresponsal de Antena 3 en Estados Unidos [fallecido en Haití en 2004]: "Él lo podía ver todo desde la ventana de su apartamento y empezamos los dos a narrar los acontecimientos. No vimos cómo se estrellaba el segundo avión, pero sí la explosión y las llamas".

"Cuando conseguimos ver el impacto del segundo avión supimos que era un acto terrorista. El momento del impacto lo vi en el programa de Ana Pastor y me volví a emocionar", señaló el periodista. Motos dio paso al vídeo con las imágenes, y al acabar, Prats, visiblemente emocionado, aseguró que "lo ves y se encoje el corazón".

Entonces Griso comentó que "en ese momento presentaba el informativo de las 21 horas y recuerdo pasarle a Matías el teletipo con la información que nos llegaba. No dábamos crédito y no sabíamos cómo encajar eso".

"No nos enfrentaremos jamás a una situación como esa, no creo que haya habido una transmisión con esa carga de terror, de dramatismo y de una imagen prácticamente nítida del momento en el que se produce ese acto terrorista. Era terrible", señaló Prats.

Y recordó que "ha sido la retransmisión más seguida de la historia en todo el mundo, no ha habido otra".

La periodista señaló que "horas después Jesús Hermida entró en el plató y le dijo a Matías que estábamos en guerra, pero no sabíamos contra quien". A lo que Prats añadió que Hermida le dijo: "Es un segundo Pearl Harbour, han atacado a Estados Unidos y mañana su presidente va a declarar la guerra a alguien. No sabemos quién es, pero sabemos que lo hará. Jesús era un prodigio de periodista".

Multitud de recuerdos y anécdotas

Ambos también recordaron junto a Motos la primera emisión de Antena 3 hace 30 años, su primer informativo juntos, sus primeros años en televisión o los chascarrillos que le hacía Prats a Griso dando las noticias.