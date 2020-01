Presidente de la gestora de Cs ve al partido en Cantabria "esperanzado" tras la crisis: Se empieza a ver la luz

"Se empieza a ver la luz", ha aseverado Bofill, a preguntas de los periodistas en Santander, donde esta tarde ha asistido a una asamblea extraordinaria del partido en Cantabria, en la que ha animado a los afiliados de la comunidad a participar en el proceso congresual que vive la formación naranja a nivel nacional y que concluirá en marzo con la designación de un nuevo presidente del partido en sustitución a Albert Rivera.

García Bofill, que ha acudido a la capital cántabra acompañado del portavoz adjunto de la gestora, Joan Mesquida, ha asegurado a los periodistas que en esta asamblea no se iban a abordar asuntos relativos a la situación del partido en la comunidad autónoma.

Sobre la crisis del partido en Cantabria, el presidente de la gestora ha reconocido que se ha generado "cierta incertidumbre". "Evidentemente, estos momentos generan ciertas tensiones, aflora la pluralidad, se ven las discrepancias. También es lógico en un proceso congresual, es el momento de hacerlo. Lo importante es saber cerrarlo y cargar bien el partido de argumentos y de razones para afrontar el proyecto político de futuro inmediato", ha dicho.

Álvarez presentó el pasado 19 de diciembre su dimisión como portavoz autonómico del partido al no haber reconocido en un comité del partido que hizo un contrato de un día al exdiputado Rubén Gómez como asesor del Parlamento.

Fuentes del partido explicaron entonces que dicho contrato estaba autorizado por la Dirección nacional de Cs y daba una salida a Gómez después de que éste no consiguiera escaño en las últimas elecciones generales, pero fue el propio interesado el que decidió renunciar a él.

Sin embargo, cuando en el comité regional de Cs preguntaron a Álvarez por este contrato, él negó su existencia, pero quedó en evidencia cuando el documento se filtró y "se vio que había mentido".

Por este motivo, y ante la "pérdida de confianza" de sus compañeros, Álvarez tomó la decisión de dimitir voluntariamente como portavoz autonómico del partido, cargo que ocupaba desde 2017. No obstante, anunció que iba a mantenerse como diputado regional de Ciudadanos en Cantabria.

Casi un mes después, a mediados de enero, el partido anunció que el actual alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ex del PP, sustituiría a Álvarez como portavoz autonómico, un nombramiento aprobado por la gestora de Cs, que mantuvo al resto del comité en Cantabria, al menos hasta mediados de marzo, cuando se celebre la asamblea general del partido a nivel nacional para elegir tanto al presidente como a la Ejecutiva, tras lo que se llevará a cabo la renovación de todos los comités autonómicos.

"NO LE CONSTAN" DENUNCIAS SOBRE INCUMPLIMIENTOS DE LOS DIPUTADOS

El presidente de la gestora de Cs ha sido preguntado por denuncias pública hechas por alguna agrupación local del partido en Cantabria, que acusan a alguno de los diputados autonómicos de haber incumplido el Código Ético del partido.

Este habría sido el caso, según la información publicada en algunos medios regionales, de la Agrupación de Cs en Camargo, en la que en una reciente reunión la diputada autonómica Marta García habría reclamado que Álvarez renuncie a su acta de parlamentario y deje la Cámara.

Sobre estas posibles denuncias, García Bofill ha recordado que el partido "tiene un canal ético" en el que cualquier afiliado puede denunciar si considera que ha habido un incumplimiento.

"Recuerdo que es obligación de cualquier afiliado de Cs comunicarlo al canal ético", ha subrayado el presidente de la gestora, que ha señalado que se trata de un cauce "con todas las garantías para que cualquier duda se resuelva".

García Bofill ha señalado que, como gestora, no le corresponde hablar de este tema. Sin embargo, sí ha apuntado que "no le consta" que se haya presentado ninguna denuncia en ese sentido, aunque ha apuntado que las investigaciones del canal ético "son muy discretas" y solo se comunican las resoluciones a los afectados e interesados. "No se hace público", ha zanjado.

También ha sido cuestionado por la disolución y relevo de la Directiva de la Agrupación Local de Cs en Santander, algo que ha achacado a "temas de organización".

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS AFILIADOS

García Bofill, con su presencia en la asamblea extraordinaria de Cs Cantabria -a la que han acudido unos 150 afiliados, según el partido-, ha querido animar a la participación de los afiliados de cara a la V Asamblea General del 15 de marzo, algo que ya ha hecho en sus visitas a otros foros del partido en distintos puntos de España. Según ha precisado, hasta el momento se ha visitado a cerca de 3.500 afiliados.

Además, en la asamblea de Cantabria y en las declaraciones previas a los medios, García Bofill ha subrayado la necesidad de "escuchar a las bases" y reflexionar "de forma constructiva" sobre el futuro del partido de cara a dicha asamblea.

El presidente de la gestora ha subrayado la importancia de un proceso en el que van a participar unas 25.000 personas "para enmendar y debatir los documentos que se aprueben el próximo sábado en el Consejo General".

"Es un gran proceso de debate", ha sostenido Manuel García Bofill, a través del que -ha dicho- se quiere que "aflore la pluralidad" y "todas las propuestas sean recogidas".

"Hemos buscado un contacto muy próximo con las bases para que el documento esté impregnado del sentir de todas las partes: creo que se ha conseguido", ha indicado García Bofill, que ha calificado de "hito histórico" para Cs el relevo de presidente. Según sus palabras, el objetivo es "ilusionar" con un "amplísimo consenso", ya que, a su juicio, la formación naranja "es ahora más necesaria que nunca".

En esta opinión ha coincidido Mesquida, que ha apuntado a que "también se debate el espacio político que debe ocupar Cs". "El centro liberal progresista es más necesario que nunca" ahora que, según ha dicho, el PP y Vox se inclina más "hacia la derecha", y PSOE y Podemos "hacia la izquierda".

Por último, Mesquida ha avanzado que "hay mucho talento interno" que va a permitir a Cs "implementar su estrategia de futuro".