El PP critica la "incoherencia" del PSOE sobre los abonos gratuitos para los toros

El edil ha recordado en nota de prensa que la medida se adoptó por unanimidad de todos los consejeros con representación en el Consejo "entre ellos el socialista".

Así lo ha señalado después de que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander haya pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que "rectifique" y suprima los 325 abonos gratuitos para la Feria de Santiago que ha establecido como cláusula en el pliego de condiciones del contrato para el arrendamiento de la plaza de toros.

"No entiendo por qué el PSOE, que forma parte del Consejo de Administración, vota a favor de unos pliegos de condiciones cuando podría no hacerlo de no estar de acuerdo, y en los medios de comunicación defiende lo contrario", ha insistido.

Para el concejal, esta "flagrante incongruencia" demuestra que "de puertas para adentro los socialistas mantienen una postura y de puertas para afuera defienden lo contrario".

Por último, González Huergo ha recalcado que, frente al grupo socialista "que no apoya la Feria de Santiago y que mantiene una postura tibia -cuando no contraria- a la celebración de festejos taurinos, el PP defiende su pervivencia y trata de buscar las mejores alternativas para garantizar que Santander siga celebrando este importante evento".

"La feria de Santiago cuenta con un amplio respaldo social, contribuye a engrandecer la Semana Grande y a preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad del que forma parte una plaza de toros que es más que centenaria y que favorece la actividad económica y el empleo en la ciudad, especialmente en sectores relevantes para el municipio como son la hostelería o el comercio", ha concluido.