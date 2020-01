Dimiteix Rafael Tabarés, secretari autonòmic d'Universitats, set mesos després del seu nomenament

Tabares ha explicat els motius de la seua decisió a Valencia Plaza i ha admès que la situació en aquest departament no era bona. Segons la seua versió, recollida en aquest mitjà: "Si és pel cor mai m'haguera anat, però crec fonamental en qualsevol lideratge primen els interessos dels ciutadans i la lleialtat als projectes polítics que els representen. Per açò, vaig acceptar la petició per al càrrec del president, Ximo Puig, i ho considere un privilegi que he viscut amb passió i vehemència".

"He conegut persones meravelloses i he treballat molt a gust amb elles, però ha sigut un temps per moments dolorós i per açò em vaig verdaderament preocupat pel present i el futur del govern i del Botànic II", explica el secretari autonòmic dimitit a Valencia Plaza.

Des de la Conselleria d'Innovació, dirigida per Carolina Pascual, han confirmat la dimissió i han lamentat que un investigador i una persona "de tanta valia" com Tabarés haja decidit marxar-se. Fonts consultades per Europa Press han assenyalat que l'administració és "complicada" i pot resultar "difícil adaptar-se a ella".

Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de València, investigador principal en el Centre d'Investigacions Biomèdiques en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) i Premi a l'Investigador de Referència de la Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica, Tabarés va ser nomenat per al càrrec en el ple del Consell del 28 de juny del 2019.