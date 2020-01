Fitur.- La Generalitat presenta el Trovam, la Fira de la Música Valenciana, per a atraure més promotors

Enguany el Trovam celebra la 8ª edició entre el 12 i el 14 de novembre. Una vegada més, la ciutat de Castelló acollirà una vasta programació professional, amb xarrades, tallers i trobades, per a diagnosticar l'estat de la indústria i facilitar els intercanvis entre els agents del sector.

A més, la capital de la Plana Alta tornarà a tindre diversos escenaris en els quals actuaran bandes i solistes consagrats i emergents.

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'IVC, Marga Landete, ha explicat que "el Trovam ompli Castelló de música i de visitants amb més de 500 professionals de la Comunitat Valenciana i de la resta d'Espanya que visiten la capital de la Plana per a fer negocis, reflexionar sobre la indústria musical i oferir més de 50 concerts".

"Per a nosaltres el Trovam és una ferramenta imprescindible per a impulsar la música professional en el nostre territori, i estar hui ací ens permet donar a conéixer aquest espai de negoci musical valencià en un aparador estatal i internacional com és Fitur, per a atraure i ampliar més promotors en la pròxima edició", ha destacat Landete.

ÚLTIMA EDICIÓ

L'última edició del Trovam-Pro Weekend va tindre lloc entre el 7 i el 9 de novembre del 2019 amb un "gran èxit" de participació i públic, segons ha informat el Consell en un comunicat.

Més de 500 professionals -un 10 per cent més que en l'edició anterior- es van inscriure en les diverses activitats proposades per l'organització. A més, representants institucionals, experts i acadèmics van analitzar la situació actual del sector i els reptes que s'han d'afrontar en el futur.

Les trobades de diverses entitats com l'Associació Estatal de Sales Privades de Música en Directe (ACCES), els tallers pràctics i els 'speed meetings' entre artistes, promotors i discogràfiques van completar una extensa programació professional. D'altra banda, les desenes d'actuacions celebrades en diversos punts de Castelló van reunir més de 15.000 persones.