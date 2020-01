El Regadiu Històric de l'Horta de València, declarat Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial

L'Ajuntament de València i la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, han destacat aquest dijous el "repte" i la "responsabilitat" que suposa en l'actualitat i en el futur mantindre viu el llegat de l'horta i tot el que representa quant a producció agrària, alimentació, sostenibilitat, cultura i patrimoni.

Així ho han fet l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, durant l'acte celebrat en el consistori per a commemorar la Declaració del Regadiu Històric de l'Horta de València com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO).

Ribó ha considerat que el reconeixement per part de Nacions Unides suposa "un repte il·lusionant" que "comporta la gran responsabilitat de mantindre i cuidar l'horta" com "s'ha mantingut i curat durant segles".

El responsable municipal ha recordat la petició a la FAO, al setembre del 2018, del reconeixement mundial per a l'horta valenciana i ha valorat que aquest dijous s'haja pogut "proclamar amb tot l'orgull del món que aquest mosaic de colors, records i vida que és l'horta és part del patrimoni agrícola mundial de la FAO juntament amb altres 50 llocs de tot el món".

"Hem de felicitar-nos. És un pas històric per a l'horta de València, un reconeixement que se suma a l'aposta estratègica que va iniciar aquest govern municipal des de l'inici de la legislatura l'anterior", ha exposat l'alcalde. Així mateix, ha ressaltat la importància de l'horta de València "com un dels grans exemples de producció alimentària sostenible i pròxima a la ciutat".

L'11 de febrer, Consell de L'Horta

L'acte celebrat en l'Ajuntament de València ha servit també per a anunciar que el pròxim 11 de febrer començarà la seua marxa el Consell de l'Horta, com ha avançat Mireia Mollà, que ha destacat "el valor productiu, ambiental, cultural i visual de l'horta" i que haja "sobreviscut mlagrat les pressions urbanístiques".

Respecte al Consell de l'Horta ha explicat que començarà a funcionar "amb tots els agents implicats que intervenen i interactuen" i ha recordat que aquesta és una entitat pluriadministrativa constituïda com a òrgan gestor el passat mes de juliol, de la mà de la seua conselleria, l'Ajuntament de València i la Diputació de València.

L'Alqueria dels Moros, recentment rehabilitada pel consistori en el marc del Pla Municipal d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social, serà la seu d'aquest consell.